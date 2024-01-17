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В Москве изменят восемь маршрутов автобусов и электробусов с 20 января

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В Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали об изменениях восьми маршрутов автобусов и электробусов в 21 районе столицы с 20 января.
В Москве изменят восемь маршрутов автобусов и электробусов с 20 января

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изменения затронут транспорт в центре города, в СВАО, ЮВАО, ЗАО, а также в поселении Десёновское в ТиНАО.

«Наша задача — улучшить доступность транспорта во всех районах города, чтобы обеспечить москвичам более удобные поездки до станций рельсового каркаса и других важных объектов», — заявил глава департамента Максим Ликсутов.

От также отметил, что некоторые маршруты объединят, а у других появятся удобные подъезды к станциям МЦД, социальным объектам и жилым домам.

Ранее сообщалось, что в Москве обновили и открыли 29 трамвайных остановок в 2023 году.

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