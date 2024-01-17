RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Текслер поздравил жителей Челябинской области с 90-летием региона

Короткая ссылка
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с 90-летием образования региона.
Губернатор Текслер поздравил жителей Челябинской области с 90-летием региона
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает URA.RU.

«Сейчас перед Челябинской областью стоят новые масштабные задачи. Мы закладываем основу развития региона на десятилетия вперёд. И я уверен, что сумеем выполнить все наши планы, достичь больших успехов», — заявил Текслер.

Также губернатор поблагодарил жителей области за труд и пожелал здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области 19 января отметят 81-ю годовщину со дня её образования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить