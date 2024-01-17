Губернатор Текслер поздравил жителей Челябинской области с 90-летием региона
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Об этом сообщает URA.RU.
«Сейчас перед Челябинской областью стоят новые масштабные задачи. Мы закладываем основу развития региона на десятилетия вперёд. И я уверен, что сумеем выполнить все наши планы, достичь больших успехов», — заявил Текслер.
Также губернатор поблагодарил жителей области за труд и пожелал здоровья и благополучия.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области 19 января отметят 81-ю годовщину со дня её образования.