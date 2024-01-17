Россияне стали чаще бронировать отели заранее

Новое исследование показало, что в 2023 году россияне бронировали средства размещения в среднем за 16 дней до путешествия, что на 33% выше показателей 2022 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

Отмечается, что среди направлений, где сильнее всего вырос запас временного планирования: Калининградская область (29 дней), Республика Дагестан (29), Краснодарский край (26), Карачаево-Черкесская Республика (24) и Республика Карелия (23).

Также стали заранее планировать зарубежные поездки.

В лидеры вошли: Абхазия (бронировали жильё в среднем за 51 день до поездки), Турция (за 26), Армения (за 21), Белоруссия (за 18,5), Казахстан (за 15,5).

Ранее сообщалось, что число бронирований размещений внутри России на февраль выросло на 25%.