Роспотребнадзор: за неделю отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78%
Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.
«На второй неделе 2024 отмечен прогнозируемый рост заболевания гриппом и ОРВИ — 939 случаев, что на 78% больше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что 25% заболевших зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что участились случаи одновременного вирусного и бактериального заражения.
Кроме того, она спрогнозировала снижение заболеваемости гриппом А в России через 3 недели.
Также врач — специалист лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что взрослый человек болеет ОРВИ до четырёх раз в год.