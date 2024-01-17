Роспотребнадзор: за неделю отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78%

За последнюю неделю в России отмечен прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78% по сравнению с предыдущей неделей.

Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

«На второй неделе 2024 отмечен прогнозируемый рост заболевания гриппом и ОРВИ — 939 случаев, что на 78% больше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 25% заболевших зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что участились случаи одновременного вирусного и бактериального заражения.

Кроме того, она спрогнозировала снижение заболеваемости гриппом А в России через 3 недели.

Также врач — специалист лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что взрослый человек болеет ОРВИ до четырёх раз в год.