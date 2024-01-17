RT в Telegram
Подпишись

Роспотребнадзор: за неделю отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78%

Короткая ссылка
За последнюю неделю в России отмечен прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78% по сравнению с предыдущей неделей.

Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

«На второй неделе 2024 отмечен прогнозируемый рост заболевания гриппом и ОРВИ — 939 случаев, что на 78% больше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 25% заболевших зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что участились случаи одновременного вирусного и бактериального заражения.

Кроме того, она спрогнозировала снижение заболеваемости гриппом А в России через 3 недели.

Также врач — специалист лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что взрослый человек болеет ОРВИ до четырёх раз в год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить