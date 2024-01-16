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Путин: на выставке «Россия» увлекательно представлено всё, чем страна может гордиться

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Президент Владимир Путин наградил победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение», церемония прошла в рамках форума «Малая Родина — сила России», который ранее стартовал на выставке «Россия».
Путин: на выставке «Россия» увлекательно представлено всё, чем страна может гордиться
  • AP
  • © Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool

Он отметил, что любовь к малой Родине — «очень личное, тёплое чувство», которое одновременно обладает громадной созидательной силой.

«Знаю, что основные мероприятия форума прошли на площадке выставки «Россия», где масштабно, увлекательно представлено всё, чем по праву может гордиться наша страна. И, думаю, вы почувствовали: эти достижения — результат нашей и, прежде всего, вашей, дорогие друзья, работы», — обратился к лауреатам премии Путин.

Президент также заявил, что работники местных властей в новых регионах России — это стальные люди, которые доказали, что их невозможно сломить.

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