В Ставропольском крае рассказали о сроках открытия экотехнопарка в Невинномысске

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал сроки открытия экотехнопарка в Невинномысске.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Срок сдачи экотехнопарка в Невинномысске в ноябре 2024 года мы снимать не будем. Это задача, которая стоит перед нами», — заявил Владимиров на пресс-конференции.

Отмечается, что соблюдение графика строительства держат на контроле Министерство ЖКХ, Минпром и Министерство экономики региона.

Ранее сообщалось, что на Кубани разрабатывают 20 индустриальных и промышленных технопарков.