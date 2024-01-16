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В Ставропольском крае рассказали о сроках открытия экотехнопарка в Невинномысске

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал сроки открытия экотехнопарка в Невинномысске.
В Ставропольском крае рассказали о сроках открытия экотехнопарка в Невинномысске
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Срок сдачи экотехнопарка в Невинномысске в ноябре 2024 года мы снимать не будем. Это задача, которая стоит перед нами», — заявил Владимиров на пресс-конференции.

Отмечается, что соблюдение графика строительства держат на контроле Министерство ЖКХ, Минпром и Министерство экономики региона.

Ранее сообщалось, что на Кубани разрабатывают 20 индустриальных и промышленных технопарков.

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