В Ставропольском крае рассказали о сроках открытия экотехнопарка в Невинномысске
- globallookpress.com
- © Federation Council of Russia
Об этом сообщает ИА «Победа26».
«Срок сдачи экотехнопарка в Невинномысске в ноябре 2024 года мы снимать не будем. Это задача, которая стоит перед нами», — заявил Владимиров на пресс-конференции.
Отмечается, что соблюдение графика строительства держат на контроле Министерство ЖКХ, Минпром и Министерство экономики региона.
Ранее сообщалось, что на Кубани разрабатывают 20 индустриальных и промышленных технопарков.