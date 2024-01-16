Врач Филёва посоветовала выбирать спокойную композицию для будильника

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что громкие звуки будильника хорошо пробуждают, но чрезмерно поднимают уровень гормона стресса, поэтому лучше использовать спокойные композиции.

«Стресс от будильника приводит к тому, что у человека учащаются пульс и дыхание, повышается артериальное давление, усиливается нагрузка на сердце», — пояснила она в беседе с Life.ru.

По её словам, мягко перейти от сна к бодрствованию позволят и световые будильники.

«В качестве утренней побудки на детский будильник тоже стоит установить какой-нибудь мелодичный трек: резкие и громкие звуки могут испортить настроение с утра не только взрослому, но и ребёнку», — отметила Филёва.

Она добавила, что взрослым для хорошего самочувствия нужно семь-девять часов полноценного сна.

Ранее психолог Ирина Мансурова рекомендовала пятиминутные дыхательные упражнения для снятия стресса.