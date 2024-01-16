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Врач Филёва посоветовала выбирать спокойную композицию для будильника

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что громкие звуки будильника хорошо пробуждают, но чрезмерно поднимают уровень гормона стресса, поэтому лучше использовать спокойные композиции.
Врач Филёва посоветовала выбирать спокойную композицию для будильника
  • Gettyimages.ru
  • © miniseries

«Стресс от будильника приводит к тому, что у человека учащаются пульс и дыхание, повышается артериальное давление, усиливается нагрузка на сердце», — пояснила она в беседе с Life.ru.

По её словам, мягко перейти от сна к бодрствованию позволят и световые будильники.

«В качестве утренней побудки на детский будильник тоже стоит установить какой-нибудь мелодичный трек: резкие и громкие звуки могут испортить настроение с утра не только взрослому, но и ребёнку», — отметила Филёва.

Она добавила, что взрослым для хорошего самочувствия нужно семь-девять часов полноценного сна.

Ранее психолог Ирина Мансурова рекомендовала пятиминутные дыхательные упражнения для снятия стресса.

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