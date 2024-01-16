Филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии получил 10 тысяч обращений
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Наиболее часто вопросы касались решения бытовых проблем, улучшения жилищных условий, назначения мер соцподдержки.
«В топе запросов также участие в культурно-досуговых, спортивных и патриотических мероприятиях. При содействии фонда в Удмуртии прошло 185 различных мероприятий: концертов, уроков мужества, встреч с героями», — сказал Шумихин.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в центре дополнительного образования в Сенеже прошёл обучающий семинар для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».