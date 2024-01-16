Филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии получил 10 тысяч обращений

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии получил почти десять тысяч обращений за семь месяцев, заявил глава регионального отделения Максим Шумихин.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Наиболее часто вопросы касались решения бытовых проблем, улучшения жилищных условий, назначения мер соцподдержки.

«В топе запросов также участие в культурно-досуговых, спортивных и патриотических мероприятиях. При содействии фонда в Удмуртии прошло 185 различных мероприятий: концертов, уроков мужества, встреч с героями», — сказал Шумихин.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в центре дополнительного образования в Сенеже прошёл обучающий семинар для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».