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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии получил 10 тысяч обращений

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии получил почти десять тысяч обращений за семь месяцев, заявил глава регионального отделения Максим Шумихин.
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии получил 10 тысяч обращений
  • Gettyimages.ru
  • © Blue Images

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Наиболее часто вопросы касались решения бытовых проблем, улучшения жилищных условий, назначения мер соцподдержки.

«В топе запросов также участие в культурно-досуговых, спортивных и патриотических мероприятиях. При содействии фонда в Удмуртии прошло 185 различных мероприятий: концертов, уроков мужества, встреч с героями», — сказал Шумихин.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в центре дополнительного образования в Сенеже прошёл обучающий семинар для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».

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