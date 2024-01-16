В Татарстане обновили 255 объектов здравоохранения за пять лет

В рамках реализации национальных проектов в Татарстане за последние пять лет обновили и построили 255 объектов здравоохранения.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики республики.

Как рассказали в ведомстве, среди модернизированных объектов — ФАПы, поликлиники, больницы и амбулаторные учреждения.

Также там отметили, что в 2024 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» намечены капитальный ремонт и строительство 128 медицинских объектов.

Ранее сообщалось, что больницам в Ярославской области передали семь мобильных ФАПов.