В Удмуртии наградили жителей за особый вклад в развитие региона
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В частности, благодарность главы республики вручена основателю движения трудового фронта «Крылья ангела» Юлии Кузнецовой.
Благодарность вручили и Илье Кычанову, основателю Национального туристического маршрута в Удмуртии.
Звание заслуженного работника образования Удмуртии получила учительница начальных классов Новоутчанской средней общеобразовательной школы им. Н.И. Иванова в Алнашском районе Зинаида Печникова.
Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе торжественной церемонии вручил 38 государственных наград и наград Министерства обороны России жителям региона.