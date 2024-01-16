В Удмуртии наградили жителей за особый вклад в развитие региона

Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил жителей за особый вклад в развитие региона. Церемония прошла во время ежегодного доклада 16 января.

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Об этом сообщает ИА «Удмуртия». В частности, благодарность главы республики вручена основателю движения трудового фронта «Крылья ангела» Юлии Кузнецовой. Благодарность вручили и Илье Кычанову, основателю Национального туристического маршрута в Удмуртии. Звание заслуженного работника образования Удмуртии получила учительница начальных классов Новоутчанской средней общеобразовательной школы им. Н.И. Иванова в Алнашском районе Зинаида Печникова. Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе торжественной церемонии вручил 38 государственных наград и наград Министерства обороны России жителям региона.