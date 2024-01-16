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В Удмуртии наградили жителей за особый вклад в развитие региона

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Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил жителей за особый вклад в развитие региона. Церемония прошла во время ежегодного доклада 16 января.
В Удмуртии наградили жителей за особый вклад в развитие региона
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В частности, благодарность главы республики вручена основателю движения трудового фронта «Крылья ангела» Юлии Кузнецовой.

Благодарность вручили и Илье Кычанову, основателю Национального туристического маршрута в Удмуртии.

Звание заслуженного работника образования Удмуртии получила учительница начальных классов Новоутчанской средней общеобразовательной школы им. Н.И. Иванова в Алнашском районе Зинаида Печникова.

Ранее RIA56 сообщало, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе торжественной церемонии вручил 38 государственных наград и наград Министерства обороны России жителям региона.

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