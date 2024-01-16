В Татарстане построили 77 спортивных объектов с 2019 года
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в их число вошли плоскостные сооружения, дворцы спорта и площадки ГТО.
Кроме того, из бюджета региона выделят 3,2 млрд рублей на капитальный ремонт нескольких спортивных объектов в рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области для жителей труднодоступных населённых пунктов ввели в эксплуатацию 39 объектов здравоохранения в 2023 году в рамках национального проекта «Здравоохранение», из них 27 — фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).