В Татарстане построили 77 спортивных объектов с 2019 года

В Минэкономики Татарстана рассказали, что с 2019 года в республике построили 77 спортивных объектов.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в их число вошли плоскостные сооружения, дворцы спорта и площадки ГТО.

Кроме того, из бюджета региона выделят 3,2 млрд рублей на капитальный ремонт нескольких спортивных объектов в рамках подготовки к саммиту БРИКС в Казани.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области для жителей труднодоступных населённых пунктов ввели в эксплуатацию 39 объектов здравоохранения в 2023 году в рамках национального проекта «Здравоохранение», из них 27 — фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).