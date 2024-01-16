Предпринимателям Тверской области предоставили 400 льготных займов в 2023 году
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Наша главная задача — предоставление условий для развития бизнеса, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Чем больше успешных предпринимателей, тем крепче экономика нашего региона», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Совокупная поддержка субъектов МСБ складывается из займов и кредитов, которые бизнес берёт в банках, а фонд выступает в качестве поручителя.
Ранее сообщалось, что в Приморье рассказали о мероприятиях для предпринимателей в 2023 году.