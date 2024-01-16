В Москве капитально отремонтировали более 35 домов в стиле эклектика в 2023 году

В Москве провели капитальный ремонт в более чем 35 домах в стиле эклектика в течение 2023 года.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства. Данный архитектурный стиль отличается обилием сложных декоративных элементов. Поэтому для ремонта таких сооружений разработаны специальные методики, тщательно подбираются материалы и оборудование, которые подходят для восстановления каждого дома. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо.