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В Москве капитально отремонтировали более 35 домов в стиле эклектика в 2023 году

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В Москве провели капитальный ремонт в более чем 35 домах в стиле эклектика в течение 2023 года.
В Москве капитально отремонтировали более 35 домов в стиле эклектика в 2023 году

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.

Данный архитектурный стиль отличается обилием сложных декоративных элементов. Поэтому для ремонта таких сооружений разработаны специальные методики, тщательно подбираются материалы и оборудование, которые подходят для восстановления каждого дома.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в рамках программы по капремонту жилого фонда отремонтировали три здания работы архитектора Евгения Стамо.

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