Муниципалитеты Ставрополья получат 260 автобусов до конца января
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».
По словам Владимирова, рейсы запустят по нерентабельным маршрутам.
«Конечно же, когда мы сможем регулировать стоимость и качество перевозок, то люди смогут выбрать, либо им на государственном транспорте ездить, либо на частном», — отметил губернатор на пресс-конференции.
Также стало известно, что 316 новых остановок установили в Крыму в 2023 году, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Минтранса республики.
«Работы проведены во всех муниципальных образованиях республики», — отметили в ведомстве.
Ранее во Владивостоке рассказали о ходе реформы общественного транспорта.