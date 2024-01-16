Муниципалитеты Ставрополья получат 260 автобусов до конца января

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что до конца января 2024 года в муниципалитеты региона передадут 260 пассажирских автобусов.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

По словам Владимирова, рейсы запустят по нерентабельным маршрутам.

«Конечно же, когда мы сможем регулировать стоимость и качество перевозок, то люди смогут выбрать, либо им на государственном транспорте ездить, либо на частном», — отметил губернатор на пресс-конференции.

Также стало известно, что 316 новых остановок установили в Крыму в 2023 году, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Минтранса республики.

«Работы проведены во всех муниципальных образованиях республики», — отметили в ведомстве.

Ранее во Владивостоке рассказали о ходе реформы общественного транспорта.