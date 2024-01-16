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Финансирование сферы образования в Удмуртии увеличили на 4,5 млрд рублей

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Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе ежегодного доклада на сессии регионального Госсовета заявил, что республиканскую отрасль образования профинансируют на 39 млрд 877 млн рублей в 2024 году. Это на 4 млрд 591 млн рублей больше, чем в 2023-м, подчеркнул он.
Финансирование сферы образования в Удмуртии увеличили на 4,5 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Sydney Bourne

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Так, на развитие инфраструктуры и материально-технической базы выделят 3 млрд 555 млн рублей — на 758 млн больше, чем годом ранее.

В частности, средства направят на строительство четырёх новых школ, создание двух школьных Кванториумов — в Воткинске и Глазове — и центра цифрового образования в Ижевске.

«Мы планируем разработать новые программы дополнительного образования — создание школьных медиацентров, театров, музеев, экостанции — и оснастить их современным оборудованием, отремонтировать 18 спортивных залов, оснастить спортивным инвентарём и оборудованием семь открытых плоскостных сооружений», — сказал Бречалов.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

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