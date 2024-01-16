Финансирование сферы образования в Удмуртии увеличили на 4,5 млрд рублей
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Так, на развитие инфраструктуры и материально-технической базы выделят 3 млрд 555 млн рублей — на 758 млн больше, чем годом ранее.
В частности, средства направят на строительство четырёх новых школ, создание двух школьных Кванториумов — в Воткинске и Глазове — и центра цифрового образования в Ижевске.
«Мы планируем разработать новые программы дополнительного образования — создание школьных медиацентров, театров, музеев, экостанции — и оснастить их современным оборудованием, отремонтировать 18 спортивных залов, оснастить спортивным инвентарём и оборудованием семь открытых плоскостных сооружений», — сказал Бречалов.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.