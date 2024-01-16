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В Москве обновили и открыли 29 трамвайных остановок в 2023 году

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В Москве изменили 29 трамвайных остановок и 25 маршрутов в 2023 году, заявили в Дептрансе.
В Москве обновили и открыли 29 трамвайных остановок в 2023 году

Об этом сообщает сайт kp.ru.

В частности, работы проведены на улицах Бориса Галушкина, Палиха, Шаболовке, Бауманской, Каланчёвской, Нагатинской, Живописной, Большой Черёмушкинской, а также на Измайловском валу и в 3-м Самотёчном переулке.

Обновлено 24 остановки и открыто ещё пять.

Кроме того, в столице модернизируют пересадки между трамваями и метро. К примеру, в 2023 году две остановки стали ближе к выходам на станциях «Сокольники» и «Лефортово» БКЛ.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсируют более 1,3 тыс. электробусов.

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