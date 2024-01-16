В Москве обновили и открыли 29 трамвайных остановок в 2023 году
Об этом сообщает сайт kp.ru.
В частности, работы проведены на улицах Бориса Галушкина, Палиха, Шаболовке, Бауманской, Каланчёвской, Нагатинской, Живописной, Большой Черёмушкинской, а также на Измайловском валу и в 3-м Самотёчном переулке.
Обновлено 24 остановки и открыто ещё пять.
Кроме того, в столице модернизируют пересадки между трамваями и метро. К примеру, в 2023 году две остановки стали ближе к выходам на станциях «Сокольники» и «Лефортово» БКЛ.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсируют более 1,3 тыс. электробусов.