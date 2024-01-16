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В Удмуртии увеличили финансирование сферы здравоохранения до 39,4 млрд рублей

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Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил об увеличении финансирования сферы здравоохранения до 39,4 млрд рублей в 2024 году.
В Удмуртии увеличили финансирование сферы здравоохранения до 39,4 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Это на 3,4 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

Как отметил Бречалов в ходе ежегодного доклада, из этих средств почти 1,8 млрд рублей направят на развитие инфраструктуры и материально-технической базы, 1,2 млрд рублей выделят на льготное лекарственное обеспечение жителей региона, 112 млн рублей — на иммунизацию населения.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе за шесть лет построили 169 медучреждений в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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