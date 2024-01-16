В Удмуртии увеличили финансирование сферы здравоохранения до 39,4 млрд рублей
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Это на 3,4 млрд рублей больше, чем в 2023 году.
Как отметил Бречалов в ходе ежегодного доклада, из этих средств почти 1,8 млрд рублей направят на развитие инфраструктуры и материально-технической базы, 1,2 млрд рублей выделят на льготное лекарственное обеспечение жителей региона, 112 млн рублей — на иммунизацию населения.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе за шесть лет построили 169 медучреждений в рамках национального проекта «Здравоохранение».