В Удмуртии увеличили финансирование сферы здравоохранения до 39,4 млрд рублей

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил об увеличении финансирования сферы здравоохранения до 39,4 млрд рублей в 2024 году.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Это на 3,4 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

Как отметил Бречалов в ходе ежегодного доклада, из этих средств почти 1,8 млрд рублей направят на развитие инфраструктуры и материально-технической базы, 1,2 млрд рублей выделят на льготное лекарственное обеспечение жителей региона, 112 млн рублей — на иммунизацию населения.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе за шесть лет построили 169 медучреждений в рамках национального проекта «Здравоохранение».