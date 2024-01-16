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В 119 жилых домах Москвы обновили внутренний водосток по программе капремонта

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В 119 многоквартирных домах Москвы обновили внутренний водосток в рамках программы капитального ремонта.
В 119 жилых домах Москвы обновили внутренний водосток по программе капремонта

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города и на столичный комплекс городского хозяйства.

Там отметили, что в ходе работ прибегли к современному методу санации, не требующему разрушения старых трубопроводов.

Так, в существующую конструкцию внедряют рукав из полиэфирного волокна. Внутри трубопровода он разворачивается и принимает форму водосточной трубы, заполняя все разрушенные участки. Срок эксплуатации санированных трубопроводов не менее 50 лет.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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