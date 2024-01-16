Бочкарёв рассказал о ходе работ по установке шпиля башни Национального космического центра

В Москве продолжаются монолитные работы по устройству 40-метрового шпиля башни Национального космического центра (НКЦ), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Шпиль состоит из 19 уровней железобетонных конструкций, уже полностью выполнены в монолите 16 уровней. Общий проектный объём бетона навершия и шпиля составляет почти 1,3 тыс. куб. м. По завершении строительства башня НКЦ — ключевой элемент всего комплекса зданий — станет новой градостроительной доминантой северо-запада Москвы», — сообщил Бочкарёв.

Устройство основных конструкций навершия высотной части НКЦ уже завершено. В настоящее время готов монолит всех десяти уровней навершия 288-метровой высотки.

«Продолжаются работы по монтажу несущих металлоконструкций фальцевой кровли», — уточнил заммэра.

Гендиректор «Мипстрой 1» (строительное подразделение холдинга «Мосинжпроект») Константин Маслаков рассказал, что продолжается архитектурное оформление фасадов комплекса зданий НКЦ — 12 корпусов разной этажности и 47-этажной башни.

Все объекты в составе комплекса зданий оформляются в единой архитектурной концепции: для внешней отделки используются светопрозрачные модульные фасады.

По его словам, продолжается монтаж внутренних инженерных систем и современного оборудования.