Собянин рассказал о проектах развития метро Москвы в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году продолжится развитие сети столичного метрополитена.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что в этом году Сокольническая линия метро будет продлена до станции «Потапово». Пассажиропоток новой станции, предположительно, достигнет 94 тыс. человек.

Новой станцией смогут пользоваться жители близлежащих районов: поселения Сосенское, Южного Бутова, Воскресенского и Щербинки.

«Также прокладываем Рублёво-Архангельскую линию метро и продолжаем строительство новой Троицкой ветки с 17 станциями. Сейчас в активной стадии работы на участке от «ЗИЛа» до «Коммунарки» — это 11 станций», — отметил мэр.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.