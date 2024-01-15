В Тюменской области поздравили ветерана Загайнову с 100-летием

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Загайнову с 100-летием.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«Искренне восхищаюсь вашим мужеством, силой духа, патриотизмом, несгибаемой волей! Начав трудиться ещё со школьной скамьи, молодой девушкой вы добровольно вступили в ряды Красной армии, обеспечивая необходимую связь 6-й воздушной армии на 1-м Белорусском фронте», — отмечается в поздравительной телеграмме.

По словам Моора, в послевоенное время Загайнова продолжила трудиться в сфере торговли.

Также стало известно, что труженице тыла из Абдулино Оренбургской области Марии Никифоровой исполнилось 100 лет, передаёт RIA56.

С юбилеем её поздравили представители администрации округа. Они вручили Никифоровой подарок и поздравительные письма от губернатора Дениса Паслера и президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с 101-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Татьяну Трофимову.