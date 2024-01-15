В Тюменской области поздравили ветерана Загайнову с 100-летием
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.
«Искренне восхищаюсь вашим мужеством, силой духа, патриотизмом, несгибаемой волей! Начав трудиться ещё со школьной скамьи, молодой девушкой вы добровольно вступили в ряды Красной армии, обеспечивая необходимую связь 6-й воздушной армии на 1-м Белорусском фронте», — отмечается в поздравительной телеграмме.
По словам Моора, в послевоенное время Загайнова продолжила трудиться в сфере торговли.
Также стало известно, что труженице тыла из Абдулино Оренбургской области Марии Никифоровой исполнилось 100 лет, передаёт RIA56.
С юбилеем её поздравили представители администрации округа. Они вручили Никифоровой подарок и поздравительные письма от губернатора Дениса Паслера и президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с 101-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Татьяну Трофимову.