Число вакансий для управленцев в Кировской области увеличилось на 12%

Ежемесячно в Кировской области открывают 70 вакансий для среднего и высшего менеджмента, что на 12% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на hh.ru.

По данным специалистов, на одну открытую вакансию приходится более 12 резюме.

Большинство вакансий представлено для начальников производства — 31,9% от всех вакансий, которые появились в регионе в течение года.

Далее следуют руководители филиала (10,4%) и генеральные директора (8,4%).

Ранее progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.