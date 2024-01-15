Число вакансий для управленцев в Кировской области увеличилось на 12%
- РИА Новости
Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на hh.ru.
По данным специалистов, на одну открытую вакансию приходится более 12 резюме.
Большинство вакансий представлено для начальников производства — 31,9% от всех вакансий, которые появились в регионе в течение года.
Далее следуют руководители филиала (10,4%) и генеральные директора (8,4%).
Ранее progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.