RT в Telegram
Подпишись

Число вакансий для управленцев в Кировской области увеличилось на 12%

Короткая ссылка
Ежемесячно в Кировской области открывают 70 вакансий для среднего и высшего менеджмента, что на 12% больше, чем годом ранее.
Число вакансий для управленцев в Кировской области увеличилось на 12%
  • РИА Новости

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на hh.ru.

По данным специалистов, на одну открытую вакансию приходится более 12 резюме.

Большинство вакансий представлено для начальников производства — 31,9% от всех вакансий, которые появились в регионе в течение года.

Далее следуют руководители филиала (10,4%) и генеральные директора (8,4%).

Ранее progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить