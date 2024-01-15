В ульяновских школах отпразднуют день рождения региона

В Ульяновской области 19 января отметят 81-ю годовщину со дня её образования.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на управление образования.

С 15 января в рамках тематической недели в городских школах пройдут классные часы, внеурочные занятия, встречи и квесты.

«Проводимые мероприятия направлены на закрепление у учащихся разносторонних знаний о родной области, воспитание патриотических чувств, любви и бережного отношения к ней», — заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что на мероприятиях 300-летнего юбилея Перми побывали 6 млн человек.