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В ульяновских школах отпразднуют день рождения региона

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В Ульяновской области 19 января отметят 81-ю годовщину со дня её образования.
В ульяновских школах отпразднуют день рождения региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на управление образования.

С 15 января в рамках тематической недели в городских школах пройдут классные часы, внеурочные занятия, встречи и квесты.

«Проводимые мероприятия направлены на закрепление у учащихся разносторонних знаний о родной области, воспитание патриотических чувств, любви и бережного отношения к ней», — заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что на мероприятиях 300-летнего юбилея Перми побывали 6 млн человек.

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