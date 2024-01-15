В Крыму с 26 января начнутся экскурсии по бывшему концлагерю

В Симферополе с 26 января начнутся экскурсии по музею мемориального комплекса «Картофельный городок» — бывшему концлагерю фашистов.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на турпортал Крыма.

Пересыльный лагерь «Картофельный городок» на бывшей овощной базе существовал с ноября 1941 года по октябрь 1944 года. По оценке специалистов, в нём содержались 120 тыс. военнопленных и мирных жителей, из которых около шести тысяч погибли.

Посетить мемориальный комплекс можно будет бесплатно дважды в неделю.

Ранее сообщалось, что в Петербургской филармонии состоятся концерты, приуроченные к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.