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Власти Нижегородской области поздравили сотрудников СК с днём образования ведомства

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников СК с днём образования службы, который отмечается 15 января.
Власти Нижегородской области поздравили сотрудников СК с днём образования ведомства
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Вы выполняете огромный объём задач, связанных с обеспечением правопорядка и защитой прав граждан, помогаете огромному числу людей, проявляете лучшие человеческие и профессиональные качества. Вам нередко приходится распутывать самые сложные дела, и вы блестяще с этим справляетесь», — заявил Никитин.

Особую благодарность он выразил ветеранам ведомства, которые заложили основу для эффективной работы СК РФ на годы вперёд.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил награды работникам прокуратуры в честь профессионального праздника.

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