В Госдуме прошло награждение парламентских журналистов — лауреатов творческого конкурса.

Мероприятие было приурочено ко Дню российской печати.

В числе награждённых руководитель отдела продвижения и работы с партнёрами RT на русском Раиса Баксичева.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил журналистам благодарность и подчеркнул, что их работа помогает депутатам выстраивать эффективный диалог с обществом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии российского правительства в области СМИ. В числе лауреатов ряд сотрудников RT.