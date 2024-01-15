RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО проверят сообщения о водителе, высадившем беременную женщину в мороз

Короткая ссылка
Мэрия Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) проверит сообщения о водителе автобуса, который высадил беременную женщину в мороз.
В ХМАО проверят сообщения о водителе, высадившем беременную женщину в мороз
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Департамент ЖКХ администрации города проводит проверку по факту, обозначенному в социальных сетях. По итогам проверки будет дана оценка действиям водителя автобуса и принято соответствующее решение», — заявили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области кондуктор высадил из автобуса ребёнка, который не оплатил проезд из-за сломанного терминала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить