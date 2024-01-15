В ХМАО проверят сообщения о водителе, высадившем беременную женщину в мороз

Мэрия Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) проверит сообщения о водителе автобуса, который высадил беременную женщину в мороз.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Департамент ЖКХ администрации города проводит проверку по факту, обозначенному в социальных сетях. По итогам проверки будет дана оценка действиям водителя автобуса и принято соответствующее решение», — заявили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области кондуктор высадил из автобуса ребёнка, который не оплатил проезд из-за сломанного терминала.