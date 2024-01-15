На организацию конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде направят 40 млн рублей

Нижегородская область выделит порядка 40 млн рублей на организацию конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Мероприятие пройдёт в Нижнем Новгороде с 22 по 24 мая 2024 года.

Конференцию ЦИПР в городе организуют уже в пятый раз, сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные Минцифры региона.

Уточняется, что часть бюджета будет направлена на создание стенда Нижегородской области.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой сообщало, что регион вошёл в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития.