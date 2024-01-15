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В Челябинской области принимают заявки на участие в программе «Земский учитель»

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В Челябинской области 27 педагогам, участникам программы «Земский учитель», выплатят по 1 млн рублей по итогам конкурсного отбора.
В Челябинской области принимают заявки на участие в программе «Земский учитель»
  • РИА Новости

В регионе стартовал приём заявок на участие в программе, желающие могут отправить документы до 15 апреля, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минобразования региона.

В рамках программы трудоустроят 27 педагогов, из них 13 учителей математики, восемь — русского языка и литературы, четырёх — английского языка, одного учителя по информатике и одного — по географии.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова Светланы Стригунковой сообщало, что в регионе привлекли почти 250 медиков по программе «Земский доктор».

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