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Строительство путепровода через МЦД-1 у станции «Бескудниково» завершат летом

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Строительство путепровода через МЦД-1 у станции «Бескудниково» планируют завершить летом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НТВ.

Как отметил Собянин, путепровод соединит Северный и Северо-Восточный административные округа. Запуск призван разгрузить ТТК, МКАД и близлежащие районы.

«Путепровод сложный, проходит через несколько путей, но стройка близится к завершению. Надеюсь, что в августе она будет завершена», — сказал мэр.

Как отметил Собянин в своём Telegram-канале, время в пути сократится на 30—40 минут, а водители не будут делать крюк длиной около 8 км с выездом на МКАД или МСД.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.

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