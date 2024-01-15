Специалист Мушта посоветовал старшеклассникам участвовать в олимпиадах

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта дал советы ученикам 11-х классов, на что обратить внимание во втором полугодии. Прежде всего он рекомендовал учащимся до 1 февраля определиться с выбором предметов, которые они будут сдавать на экзаменах.

«Второй момент, на который стоит обратить внимание всем выпускникам, — это возможность участия в учебных мероприятиях, которые дают дополнительные баллы при поступлении, — например, олимпиады или сдача норм ГТО», — заявил эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Если по какой-то причине ученик ещё не начинал готовиться к экзаменам, то ему стоит провести несколько пробных тестирований, чтобы понимать свой уровень знаний, отметил Мушта.

Далее, по его словам, следует определить пробелы в знаниях и начать восполнять их.

В заключение эксперт посоветовал учащимся не паниковать, поскольку стрессы не помогут улучшить экзаменационный результат.

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