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Почётные доноры Подмосковья получат повышенную выплату в январе

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Почётные доноры Московской области в январе 2024 года получат ежегодную выплату в увеличенном размере.
Почётные доноры Подмосковья получат повышенную выплату в январе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.

Выплаты для обладателей знаков «Почётный донор СССР» или «Почётный донор России» проиндексировали на 4,5%.

По словам министра соцразвития области Людмилы Болатаевой, в текущий момент в Подмосковье проживают более 28 тыс. таких граждан. В этом месяце размер ежегодной выплаты превышает 17 тыс. рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в коммерческих аптеках столицы станет постоянной выдача льготных лекарств по электронным рецептам.

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