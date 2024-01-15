Почётные доноры Подмосковья получат повышенную выплату в январе

Почётные доноры Московской области в январе 2024 года получат ежегодную выплату в увеличенном размере.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.

Выплаты для обладателей знаков «Почётный донор СССР» или «Почётный донор России» проиндексировали на 4,5%.

По словам министра соцразвития области Людмилы Болатаевой, в текущий момент в Подмосковье проживают более 28 тыс. таких граждан. В этом месяце размер ежегодной выплаты превышает 17 тыс. рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в коммерческих аптеках столицы станет постоянной выдача льготных лекарств по электронным рецептам.