Почётные доноры Подмосковья получат повышенную выплату в январе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.
Выплаты для обладателей знаков «Почётный донор СССР» или «Почётный донор России» проиндексировали на 4,5%.
По словам министра соцразвития области Людмилы Болатаевой, в текущий момент в Подмосковье проживают более 28 тыс. таких граждан. В этом месяце размер ежегодной выплаты превышает 17 тыс. рублей.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в коммерческих аптеках столицы станет постоянной выдача льготных лекарств по электронным рецептам.