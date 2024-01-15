Президент РАН Красников стал членом Совета безопасности России

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому президент РАН Геннадий Красников стал членом Совета безопасности России.

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин назначил Владимира Тарабрина послом в Нидерландах и постпредом при ОЗХО.