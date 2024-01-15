Президент РАН Красников стал членом Совета безопасности России
Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому президент РАН Геннадий Красников стал членом Совета безопасности России.
- РИА Новости
Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин назначил Владимира Тарабрина послом в Нидерландах и постпредом при ОЗХО.
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