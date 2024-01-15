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Президент РАН Красников стал членом Совета безопасности России

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Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому президент РАН Геннадий Красников стал членом Совета безопасности России.
Президент РАН Красников стал членом Совета безопасности России
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин назначил Владимира Тарабрина послом в Нидерландах и постпредом при ОЗХО.

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