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В Кировской области назначили руководителя отделения фонда «Защитники Отечества»

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Новым руководителем кировского отделения фонда «Защитники Отечества» назначен Константин Уськов. Его представил губернатор Кировской области Александр Соколов на еженедельном совещании с правительством.
В Кировской области назначили руководителя отделения фонда «Защитники Отечества»
  • РИА Новости

Уськов — генерал-майор юстиции в отставке с большим опытом работы в следственных органах региона и на Чукотке, сообщает istochnik.online.

Соколов отметил, что 13 января он представил нового руководителя семьям участников СВО. Встреча с жёнами, матерями и детьми военнослужащих проходила на базе фонда «Защитники Отечества».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в центре дополнительного образования в Сенеже прошёл обучающий семинар для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».

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