В Кировской области назначили руководителя отделения фонда «Защитники Отечества»

Новым руководителем кировского отделения фонда «Защитники Отечества» назначен Константин Уськов. Его представил губернатор Кировской области Александр Соколов на еженедельном совещании с правительством.

Уськов — генерал-майор юстиции в отставке с большим опытом работы в следственных органах региона и на Чукотке, сообщает istochnik.online.

Соколов отметил, что 13 января он представил нового руководителя семьям участников СВО. Встреча с жёнами, матерями и детьми военнослужащих проходила на базе фонда «Защитники Отечества».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в центре дополнительного образования в Сенеже прошёл обучающий семинар для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».