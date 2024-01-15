В Кировской области назначили руководителя отделения фонда «Защитники Отечества»
- РИА Новости
Уськов — генерал-майор юстиции в отставке с большим опытом работы в следственных органах региона и на Чукотке, сообщает istochnik.online.
Соколов отметил, что 13 января он представил нового руководителя семьям участников СВО. Встреча с жёнами, матерями и детьми военнослужащих проходила на базе фонда «Защитники Отечества».
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в центре дополнительного образования в Сенеже прошёл обучающий семинар для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».