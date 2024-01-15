Главу Союза десантников Урала признали непригодным для участия в СВО
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на адвоката десантника Дмитрия Бушухина.
В сообщении говорится, что Тетерин, который выполнял задачи в штурмовой группе, получил ранение в ходе СВО и проходит курс реабилитации.
Как заявил адвокат агентству, Тетерин может вернуться на СВО «в другом статусе».
Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в сентябре 2023 года производство по делу, в котором фигурирует Тетерин, было приостановлено из-за отсутствия Тетерина в связи с его работой в зоне спецоперации.
При этом 11 января производство по делу возобновилось, а 15 января прошло первое заседание.