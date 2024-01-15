Главу Союза десантников Урала признали непригодным для участия в СВО

Председатель Союза десантников Уральского федерального округа Евгений Тетерин, против которого возбуждено дело по статье о посредничестве в даче взятки, признан непригодным для участия в российской специальной военной операции.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на адвоката десантника Дмитрия Бушухина.

В сообщении говорится, что Тетерин, который выполнял задачи в штурмовой группе, получил ранение в ходе СВО и проходит курс реабилитации.

Как заявил адвокат агентству, Тетерин может вернуться на СВО «в другом статусе».

Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в сентябре 2023 года производство по делу, в котором фигурирует Тетерин, было приостановлено из-за отсутствия Тетерина в связи с его работой в зоне спецоперации.

При этом 11 января производство по делу возобновилось, а 15 января прошло первое заседание.