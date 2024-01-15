В ГД готовы обсуждать новые правила для организаторов концертов под фонограмму

Первый зампред комитета Госдумы по культуре народный артист России Дмитрий Певцов рассказал, что депутаты в 2024 году готовы вернуться к рассмотрению инициативы 2013 года, согласно которой организаторы концертов на афишах обязаны информировать зрителей об использовании артистами фонограммы.

«Получается, что артист присутствует на сцене не полностью, а только своим внешним видом, но не голосом. Нужно быть честным со зрителем, поэтому инициативу, если она поступит, будем рассматривать», — заявил Певцов в интервью «Парламентской газете».

По его мнению, организация концерта с живым звуком стоит дороже, поэтому и цена на билеты должна быть выше, чем на «фанерные» выступления.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT выразил мнение, что необходимо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением общественной морали со стороны медийных персон во время публичных и творческих мероприятий.