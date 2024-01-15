RT в Telegram
Подпишись

Спасатели Подмосковья напомнили рыбакам о правилах поведения на льду

Короткая ссылка
Инспекторы МЧС Московской области и Мособлпожспаса организовали рейды на водоёмах региона.
Спасатели Подмосковья напомнили рыбакам о правилах поведения на льду
  • Gettyimages.ru

Спасатели замеряют толщину льда и рассказывают рыбакам о правилах безопасности на ледовой поверхности, передаёт телеканал «360».

«Кроме того, работники подразделений напомнили гражданам о том, что из-за температурных перепадов на ледяном покрове образуются опасные трещины и есть риск оказаться в полынье», — прокомментировал заместитель начальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако.

Ранее, по сообщениям «Радио 1», сотрудники Мособлпожспаса рекомендовали воздержаться от подлёдной рыбалки в мороз и метель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить