Спасатели Подмосковья напомнили рыбакам о правилах поведения на льду
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Спасатели замеряют толщину льда и рассказывают рыбакам о правилах безопасности на ледовой поверхности, передаёт телеканал «360».
«Кроме того, работники подразделений напомнили гражданам о том, что из-за температурных перепадов на ледяном покрове образуются опасные трещины и есть риск оказаться в полынье», — прокомментировал заместитель начальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако.
Ранее, по сообщениям «Радио 1», сотрудники Мособлпожспаса рекомендовали воздержаться от подлёдной рыбалки в мороз и метель.