Спасатели Подмосковья напомнили рыбакам о правилах поведения на льду

Инспекторы МЧС Московской области и Мособлпожспаса организовали рейды на водоёмах региона.

Спасатели замеряют толщину льда и рассказывают рыбакам о правилах безопасности на ледовой поверхности, передаёт телеканал «360».

«Кроме того, работники подразделений напомнили гражданам о том, что из-за температурных перепадов на ледяном покрове образуются опасные трещины и есть риск оказаться в полынье», — прокомментировал заместитель начальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако.

Ранее, по сообщениям «Радио 1», сотрудники Мособлпожспаса рекомендовали воздержаться от подлёдной рыбалки в мороз и метель.