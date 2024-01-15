В Подмосковье заключили 155 договоров по программе «Недвижимость за 1 рубль»
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
«Планируемый объём инвестиций по проектам, которые запустят на переданных объектах, составит более 800 млн рублей», — прокомментировала заместитель председателя правительства области Екатерина Зиновьева.
По условиям программы, арендовать помещение можно на десять лет, а здание — на 15.
Речь идёт о зданиях, нуждающихся в ремонте. По условиям, предприниматели обязаны отремонтировать объекты и запустить их в работу, после чего появится возможность их выкупа.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.