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В Подмосковье заключили 155 договоров по программе «Недвижимость за 1 рубль»

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В Московской области предприятиям малого и среднего бизнеса в 2023 году предоставили 155 объектов муниципального недвижимого имущества в рамках новой программы поддержки «Недвижимость за 1 рубль», запущенной в прошлом году.
В Подмосковье заключили 155 договоров по программе «Недвижимость за 1 рубль»
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

«Планируемый объём инвестиций по проектам, которые запустят на переданных объектах, составит более 800 млн рублей», — прокомментировала заместитель председателя правительства области Екатерина Зиновьева.

По условиям программы, арендовать помещение можно на десять лет, а здание — на 15.

Речь идёт о зданиях, нуждающихся в ремонте. По условиям, предприниматели обязаны отремонтировать объекты и запустить их в работу, после чего появится возможность их выкупа.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

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