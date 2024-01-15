Комитет Думы одобрил проект о штрафах до 700 тысяч рублей за треш-стримы

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил к первому чтению законопроект о введении наказаний за треш-стримы, в том числе штрафы до 700 тыс. рублей.

Помимо уголовной ответственности за истязания и нанесение вреда здоровью, в отношении авторов треш-стримов планируется установить административные штрафы до 700 тыс. рублей и конфискацию имущества производства стримов, передаёт РИА Новости.

В ноябре глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы были поддержаны в российском правительстве.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, законопроекты о запрете треш-стримов депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию в приоритетном порядке.