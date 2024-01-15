В Москве опубликован график проверки газовых плит в домах в 2024 году

В Москве опубликовали график проверки газового оборудования в жилых домах на 2024 год.

Дату ежегодного планового техобслуживания газовых плит можно узнать через Telegram-бот или на сайте «Мосгаза», информирует НТВ.

«Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки», — прокомментировал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В настоящее время в столице число пользователей газовых плит превышает 1,8 млн.

Ранее юрист Европейской юридической службы Денис Гришин рассказал, что в России изменился порядок предоставления услуг по газоснабжению.