В Москве опубликован график проверки газовых плит в домах в 2024 году
- РИА Новости
Дату ежегодного планового техобслуживания газовых плит можно узнать через Telegram-бот или на сайте «Мосгаза», информирует НТВ.
«Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки», — прокомментировал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В настоящее время в столице число пользователей газовых плит превышает 1,8 млн.
Ранее юрист Европейской юридической службы Денис Гришин рассказал, что в России изменился порядок предоставления услуг по газоснабжению.