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В Москве опубликован график проверки газовых плит в домах в 2024 году

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В Москве опубликовали график проверки газового оборудования в жилых домах на 2024 год.
В Москве опубликован график проверки газовых плит в домах в 2024 году
  • РИА Новости

Дату ежегодного планового техобслуживания газовых плит можно узнать через Telegram-бот или на сайте «Мосгаза», информирует НТВ.

«Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки», — прокомментировал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В настоящее время в столице число пользователей газовых плит превышает 1,8 млн.

Ранее юрист Европейской юридической службы Денис Гришин рассказал, что в России изменился порядок предоставления услуг по газоснабжению.

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