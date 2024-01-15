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Более половины занятых россиян планируют сменить работу в текущем году

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Более половины работающих (54%) россиян признались, что хотели бы сменить место работы в 2024 году.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое рекрутинговой компанией Get experts.

В ходе опроса 17% специалистов заявили, что уже находятся в активном поиске, 18% планируют начать искать новое место в ближайшее время, 19% намерены сделать это не ранее чем через год.

Ещё 20% опрошенных ищут работу пассивно, рассматривая только входящие предложения. При этом 26% не собираются менять место работы.

В то же время стало известно, что в Свердловской области 75% опрошенных жителей увольнялись с работы по собственному желанию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.

Кроме того, 7% покидали место работы из-за сокращения штата, 4% — из-за реорганизации компании, 1% — из-за невыполнения плана. Ещё 12% респондентов отметили другие причины.

Ранее глава Минсоцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в регионе бесплатное переобучение по востребованным и новым профессиям прошли около 10 тыс. человек.

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