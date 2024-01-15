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В Перми начали проверку после сообщения с угрозами в адрес школ и ТЦ

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Министерство территориальной безопасности Пермского края заявило, что в Перми начали проверку после появления информации об угрозах в адрес школ и торговых центров города.
В Перми начали проверку после сообщения с угрозами в адрес школ и ТЦ
  • РИА Новости

Как отмечает ведомство, вечером 14 января в министерство поступили данные об угрозах безопасности учащимся и сотрудникам школ, людям в торговых центрах в Перми.

«По данному факту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что аналогичные провокационные сообщения были и в других регионах страны. 

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