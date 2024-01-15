В Перми начали проверку после сообщения с угрозами в адрес школ и ТЦ
- РИА Новости
Как отмечает ведомство, вечером 14 января в министерство поступили данные об угрозах безопасности учащимся и сотрудникам школ, людям в торговых центрах в Перми.
«По данному факту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что аналогичные провокационные сообщения были и в других регионах страны.