В Перми начали проверку после сообщения с угрозами в адрес школ и ТЦ

Министерство территориальной безопасности Пермского края заявило, что в Перми начали проверку после появления информации об угрозах в адрес школ и торговых центров города.

Как отмечает ведомство, вечером 14 января в министерство поступили данные об угрозах безопасности учащимся и сотрудникам школ, людям в торговых центрах в Перми.

«По данному факту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что аналогичные провокационные сообщения были и в других регионах страны.