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В Казани девочка умерла во сне в детском саду

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В одном из детских садов Казани девочка умерла во сне во время тихого часа. Об этом сообщило городское управление образования.
В Казани девочка умерла во сне в детском саду
  • Gettyimages.ru

Ребёнок пришёл второй день в детсад, а до этого девочка находилась на больничном в связи с недомоганием. Днём она вела себя как обычно и ни на что не жаловалась. Также был проведён плановый медицинский осмотр детей, в ходе которого каких-либо нарушений здоровья у девочки выявлено не было.

Сообщается, что воспитатель во время тихого часа наблюдала за детьми.

«После окончания тихого часа воспитатель стала будить детей, но девочка не просыпалась. Она сразу же оповестила об этом заведующую, а та в свою очередь позвонила в скорую медицинскую помощь», — говорится в заявлении.

Врачи оперативно приехали на место и констатировали смерть. Проводится работа по установлению причин смерти ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области пятимесячная девочка умерла в кровати, пока её мать была в душе.

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