Путин: Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику
- РИА Новости
«У нас идёт укрепление государства по всем векторам, и первый из них — экономика», — подчеркнул глава государства.
Как уточнил Путин, российская экономика вышла на первое место среди европейских экономик по паритету покупательской способности. Кроме того, экономика России стала пятой в мире.
Российский лидер добавил, что Россия укрепляет также свой суверенитет, прежде всего технологический и экономический.
«У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться», — резюмировал Путин.
Ранее Владимир Путин высказался о росте российской экономики по итогам 2023 года.