Путин: Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в настоящий момент Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала пятой в мире.

«У нас идёт укрепление государства по всем векторам, и первый из них — экономика», — подчеркнул глава государства.

Как уточнил Путин, российская экономика вышла на первое место среди европейских экономик по паритету покупательской способности. Кроме того, экономика России стала пятой в мире.

Российский лидер добавил, что Россия укрепляет также свой суверенитет, прежде всего технологический и экономический.

«У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться», — резюмировал Путин.

Ранее Владимир Путин высказался о росте российской экономики по итогам 2023 года.