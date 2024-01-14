RT в Telegram
Подпишись

Путин: Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в настоящий момент Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала пятой в мире.
Путин: Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику
  • РИА Новости

«У нас идёт укрепление государства по всем векторам, и первый из них — экономика», — подчеркнул глава государства.

Как уточнил Путин, российская экономика вышла на первое место среди европейских экономик по паритету покупательской способности. Кроме того, экономика России стала пятой в мире.

Российский лидер добавил, что Россия укрепляет также свой суверенитет, прежде всего технологический и экономический.

«У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться», — резюмировал Путин.

Ранее Владимир Путин высказался о росте российской экономики по итогам 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить