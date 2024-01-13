В Краснодарском крае перекрыли участок дороги из-за неустановленного устройства

Участок дороги между станицами Павловская и Атаманская временно перекрыт из-за неустановленного устройства. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движения по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на месте падения разрушений и пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинской армии по селу в Грайворонском городском округе пострадал мирный житель.