В Краснодарском крае перекрыли участок дороги из-за неустановленного устройства
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«В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движения по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на месте падения разрушений и пострадавших нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинской армии по селу в Грайворонском городском округе пострадал мирный житель.