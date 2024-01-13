Ребёнка выгнали из автобуса в Свердловской области за неоплаченный проезд

В Свердловской области кондуктор высадил из автобуса ребёнка, который не оплатил проезд из-за сломанного терминала. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

Следственный отдел по городу Каменск-Уральский организовал процессуальную проверку на предмет наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Следователь принимает меры по установлению и опросу школьника, а также возможных очевидцев и истребованию документации по оказанию услуг по перевозке граждан в транспорте.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле водитель оскорбил несовершеннолетнюю пассажирку, порвал ей куртку и вытолкнул из автобуса.