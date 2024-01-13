Ребёнка выгнали из автобуса в Свердловской области за неоплаченный проезд
- РИА Новости
Следственный отдел по городу Каменск-Уральский организовал процессуальную проверку на предмет наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
Следователь принимает меры по установлению и опросу школьника, а также возможных очевидцев и истребованию документации по оказанию услуг по перевозке граждан в транспорте.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле водитель оскорбил несовершеннолетнюю пассажирку, порвал ей куртку и вытолкнул из автобуса.