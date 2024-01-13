Глава СЖР Соловьёв: в российской журналистике произошло разделение на два лагеря

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что в настоящее время в российской журналистике произошло чёткое разделение на два лагеря.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, последние два года основное, о чём у всех болит душа, — это СВО и везде сейчас работают российские военкоры, хотя эта работа — одна из самых опасных.

Соловьёв подчеркнул, что в данный момент в российской журналистике произошло чёткое разделение на тех, кто уехал за рубеж и работает на врага, и тех, кто остался и «работает на страну и на победу».

11 января премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии российского правительства в области СМИ.

В числе лауреатов ряд сотрудников RT.