Остеопат Терновой посоветовал делать разминку в офисе каждые 45 минут

Директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой рассказал, как поддерживать организм в тонусе.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он рекомендовал не менее одного раза в неделю посещать спортзал или бассейн.

«Каждые 45 минут надо делать разминку. Это касается и учащихся, поэтому пары и занятия 45 минут. Хотя бы раз в неделю ходить в спортзал, плавать. Сложно представить, что вы встаёте в офисе и начинаете делать упражнения, не совсем соответствует офисам, поэтому это сложно выполнимая рекомендация — делать какие-то упражнения. Пройтись просто хотя бы», — посоветовал Терновой.

По его словам, можно просто пройтись по офису или подняться на пару пролётов.

Ранее Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, заявила в беседе с изданием «Вести Подмосковья», что вредное питание в новогодние праздники повышает уровень холестерина.