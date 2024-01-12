RT в Telegram
Подпишись

Остеопат Терновой посоветовал делать разминку в офисе каждые 45 минут

Короткая ссылка
Директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой рассказал, как поддерживать организм в тонусе.
Остеопат Терновой посоветовал делать разминку в офисе каждые 45 минут
  • Gettyimages.ru
  • © Zinkevych

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он рекомендовал не менее одного раза в неделю посещать спортзал или бассейн.

«Каждые 45 минут надо делать разминку. Это касается и учащихся, поэтому пары и занятия 45 минут. Хотя бы раз в неделю ходить в спортзал, плавать. Сложно представить, что вы встаёте в офисе и начинаете делать упражнения, не совсем соответствует офисам, поэтому это сложно выполнимая рекомендация — делать какие-то упражнения. Пройтись просто хотя бы», — посоветовал Терновой.

По его словам, можно просто пройтись по офису или подняться на пару пролётов.

Ранее Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, заявила в беседе с изданием «Вести Подмосковья», что вредное питание в новогодние праздники повышает уровень холестерина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить