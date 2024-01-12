Остеопат Терновой посоветовал делать разминку в офисе каждые 45 минут
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он рекомендовал не менее одного раза в неделю посещать спортзал или бассейн.
«Каждые 45 минут надо делать разминку. Это касается и учащихся, поэтому пары и занятия 45 минут. Хотя бы раз в неделю ходить в спортзал, плавать. Сложно представить, что вы встаёте в офисе и начинаете делать упражнения, не совсем соответствует офисам, поэтому это сложно выполнимая рекомендация — делать какие-то упражнения. Пройтись просто хотя бы», — посоветовал Терновой.
По его словам, можно просто пройтись по офису или подняться на пару пролётов.
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