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Губернатор Хоценко рассказал о развитии Омской области в сфере науки

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал на пресс-конференции о развитии региона в сфере науки.
Губернатор Хоценко рассказал о развитии Омской области в сфере науки
  • Gettyimages.ru
  • © FG Trade

Об этом сообщает gorod55.

«Исторически получилось, что Омская область развивалась как промышленный и сельскохозяйственный центр, «большая» наука была больше сосредоточена в Новосибирске и Томске. Сегодня мы максимально стараемся сделать так, чтобы вузы вместе с нашим промышленным комплексом создавали и решали новые инженерные задачи», — заявил глава региона.

Он также сообщил о планах по развитию научно-образовательного центра мирового уровня, который был создан в 2020 году.

«Что касается передовой инженерной школы, по сути, это соглашение, которое заключают промышленные компании с вузами. Я лично приезжал на защиту в ОмГТУ. Сегодня мы смотрим, в каких направлениях можно создать новые передовые школы, у нас есть большие проекты», — добавил Хоценко.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что после реорганизации программы магистратуры будут разделены на три вида: на одних будут готовить специалистов, на вторых — учёных, на третьих — руководителей.

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