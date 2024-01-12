Песков заявил, что в Кремле довольны первыми итогами работы сайта о заповедниках
- РИА Новости
«Мы весьма позитивно оцениваем (первые итоги работы. — RT). У нас уже свыше 45 тыс. заходов, посетителей сайта. Под два миллиона просмотров страниц на этом сайте», — сказал он ТАСС.
По словам Пескова, посетители ресурса о заповедниках России чаще всего интересуются снимками природы и кадрами с фотоловушек.
Президент России Владимир Путин 11 января объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, посвящённого российским заповедным зонам.