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Песков заявил, что в Кремле довольны первыми итогами работы сайта о заповедниках

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В Кремле довольны первыми результатами работы сайта о заповедных зонах России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Кремле довольны первыми итогами работы сайта о заповедниках
  • РИА Новости

«Мы весьма позитивно оцениваем (первые итоги работы. — RT). У нас уже свыше 45 тыс. заходов, посетителей сайта. Под два миллиона просмотров страниц на этом сайте», — сказал он ТАСС.

По словам Пескова, посетители ресурса о заповедниках России чаще всего интересуются снимками природы и кадрами с фотоловушек. 

Президент России Владимир Путин 11 января объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, посвящённого российским заповедным зонам.

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